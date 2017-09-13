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Минтранс предложил разрешить бесплатный провоз лекарств в самолете

13.09.2017

Министерство транспорта России разработало поправки в федеральные авиационные правила, сообщает РИА «Новости». В перечень вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт самолета, помимо ручной клади включены рюкзаки и лекарства.

Также перечень разрешенных к бесплатному провозу на борту вещей включает дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, детское питание, коляску, костыли, ходунки и иные технические средства реабилитации.

Согласно предлагаемым Минтрансом поправкам, норма ручной клади не может превышать 5 кг на пассажира. При этом «при регистрации и/или выходе на посадку пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания всю ручную кладь». Суммарный вес бесплатного для провоза багажа ограничивается 30 кг. Стоит отметить, что международная норма багажа составляет 32 кг.

Предложенные поправки могут вступить в силу в октябре. Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиаперевозчикам исключать норму провоза бесплатного багажа при покупке пассажиром невозвратного билета.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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