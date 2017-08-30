Минпромторг хочет объединить трех производителей наркотических лекарств

Министерство промышленности и торговли планирует объединить производителей наркотических лекарств: Московский эндокринный завод, Государственный завод медицинских препаратов и Государственный химико-фармацевтический завод, пишет РБК со ссылкой на источники на фармрынке.



Планирующуюся консолидацию подтвердили изданию пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина и пресс-служба Минпромторга.

Консолидация активов необходима для создания единой производственной структуры, выпускающей наркотические и психотропные вещества, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве считают, что объединение позволит увеличить объем «социально значимой фармацевтической продукции» на рынке. Кроме того, реорганизация позволит «эффективно распорядиться государственным имуществом», резюмировали в министерстве.