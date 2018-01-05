Минпромторг в 2018 году будет работать над усилением лицензионного контроля с сфере фармпроизводства

Премьер-министр Дмитрий Медведев 28 декабря 2017 года подписал постановление №1673 «О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы». В новой редакции госпрограммы есть мероприятия по созданию отечественных иммунобиологических препаратов с принципами действия, сформирован раздел по опережающему развитию приоритетной территории Дальнего Востока и другое.

В связи с досрочным завершением в 2017 году реализации федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (утверждена постановлением Правительства от 17 февраля 2011 года №91, далее – ФЦП) в госпрограмму интегрированы мероприятия ФЦП.

Перечень целевых индикаторов и показателей госпрограммы дополнен показателями: объем привлеченных внебюджетных средств, количество созданных научно-исследовательских центров по разработке лекарственных средств, медицинских изделий мирового уровня, количество выполненных прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по госконтрактам и договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области медицинской промышленности.

В 2018 г. из бюжета на госпрограмму будет потрачено 11,22 млрд руб., в 2019 г. – 11,3 млрд руб., в 2020 г. – 11,27 млрд руб.

Госпрограмма предусматривает, что в октябре 2018 г. Минпромторг должен будет внести в правительство проект закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ответственности за невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти (должностного лица), осуществляющего лицензионный контроль сфере производства лекарственных средств для медицинского применения». Как отмечается в постановлении поправки необходимы для усиления лицензионного контроля в сфере производства лекарственных средств.