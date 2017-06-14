Минпромторг разработал меры поддержки локализации и расширения производства медизделий в РФ

Минпромторг выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О поддержке локализации и расширения производства медицинских изделий в Российской Федерации».

Проект постановления устанавливает особенности осуществления закупки медицинских изделий в целях создания для РФ технологических и экономических преимуществ и критерии, которым должен соответствовать поставщик (поставщики) медицинских изделий, определенный Правительством РФ на ограниченный период времени.

В проекте приводится перечень из 248 заказчиков, которые с 2017 года по 2024 год при осуществлении закупки стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе, с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболоэктомии (тромбоэктомии) должны осуществлять закупку медизделий у единственных поставщиков в объеме не менее 90% от годового объема закупаемых медицинских изделий.

В проекте постановления указано, какие требования должны предъявлять федеральные органы исполнительной власти к юридическому лицу при подготовке проектов правовых актов Правительства РФ об определении единственного поставщика (поставщиков) медицинских изделий.

Общественное обсуждение проекта продлится до 27 июня 2017 г.