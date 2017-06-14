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Минпромторг разработал меры поддержки локализации и расширения производства медизделий в РФ

14.06.2017

Минпромторг выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «О поддержке локализации и расширения производства медицинских изделий в Российской Федерации».

Проект постановления устанавливает особенности осуществления закупки медицинских изделий в целях создания для РФ технологических и экономических преимуществ и критерии, которым должен соответствовать поставщик (поставщики) медицинских изделий, определенный Правительством РФ на ограниченный период времени.

В проекте приводится перечень из 248 заказчиков, которые с 2017 года по 2024 год при осуществлении закупки стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе, с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболоэктомии (тромбоэктомии) должны осуществлять закупку медизделий у единственных поставщиков в объеме не менее 90% от годового объема закупаемых медицинских изделий.

В проекте постановления указано, какие требования должны предъявлять федеральные органы исполнительной власти к юридическому лицу при подготовке проектов правовых актов Правительства РФ об определении единственного поставщика (поставщиков) медицинских изделий.

Общественное обсуждение проекта продлится до 27 июня 2017 г.

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Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
изделия медицинского назначения
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
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