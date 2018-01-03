 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
323

Минпромторг разъяснил порядок действий в случае отказа в выдаче сертификата GMP

03.01.2018

Министерство промышленности и торговли определило алгоритм действий иностранного производителя лекарственных средств в случае отказа в выдаче заключения о его соответствии требованиям правил надлежащей производственной практики. Соответствующий документ «Разъяснение действий иностранного производителя после принятия решения Министерством промышленности и торговли Российской Федерации об отказе в выдаче заключения на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики» (утв. Минпромторгом России) – опубликован на портале КонсультантПлюс 28 декабря 2017 г.

В случае отказа в выдаче заключения о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики иностранный производитель разрабатывает план корректирующих мероприятий (САРА) и направляет его в Минпромторг России.

Регламентирована последовательность действий в случаях, когда устранение выявленных нарушений не требует длительного времени, и в случаях, когда устранение выявленных нарушений по производству одной или нескольких лекарственных форм требует длительных временных затрат, а по другим лекарственным формам или типам лекарственных средств выявленные нарушения устранены.

Документы, представляемые на рассмотрение в Минпромторг России, должны быть заверены в установленном порядке (либо нотариально, либо печатью компании и подписью руководителя (на каждом листе или на последнем листе прошитых документов с оборота), в случае, если документы подписывает уполномоченный сотрудник, необходимо предоставить на него доверенность).

Также опубликован еще один документ – «Разъяснение действий иностранного производителя, предпринимаемых по результатам инспекции производственной площадки на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики», утвержденный Минпромторгом. Он регламентирует порядок действий иностранного производителя лекарственных средств при выявлении в результате инспекции производственной площадки нарушений правил GMP.

Выявленные несоответствия классифицируются инспекционной комиссией в соответствии с Приказом Минпромторга России от 04.02.2016 N 261. Информация о всех выявленных нарушениях и их классификации (критические, существенные, несущественные) доводится до сведения ответственных лиц производителя в ходе заключительного совещания, проводимого комиссией инспекторов по итогам проверки.

В срок, не превышающий 30 календарных дней со дня окончания инспектирования, инспекторами составляется инспекционный отчет.

В течение 21 календарного дня со дня окончания инспектирования (в период формирования инспекционного отчета инспекторами) производитель вправе представить в уполномоченное учреждение ФБУ «ГИЛС и НП» всю необходимую документацию, с целью пояснения и обоснования своей позиции по выявленным нарушениям (производителем также предоставляются документы и материалы, подтверждающие принятие мер и устранение выявленных нарушений).

Указанные материалы рассматриваются инспекторами в рамках подготовки инспекционного отчета. По результатам рассмотрения инспекторами может быть принято решение об изменении класса нарушения или о его снятии.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
29.11.2017 Сергей Цыб: девять российских фармзаводов получили отказ в выдаче лицензии
20.11.2017 Минпромторг внес ряд изменений в свои регламенты в сфере оборота лекарств
17.11.2017 Внесены изменения в порядок выдачи заключений о соответствии фармпроизводителей требованиям GMP
03.11.2017 США признают результаты GMP-инспекций восьми европейских регуляторов
31.10.2017 HPRA дает советы по подготовке к GMP-инспекциям
Метки
GMP
Минпромторг России
Фармвестник-ТВ
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения