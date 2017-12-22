«НоваМедике» одобрена заявка на заключение специнвестконтракта

Межведомственная комиссия одобрила заявку «НоваМедики», портфельной компании «Роснано», на заключение СПИК в рамках инвестиционного проекта по созданию в Калужской области фармацевтического завода по производству стерильных инъекционных препаратов. Это первый СПИК в отрасли, нацеленный на поддержку создания фармацевтического производства с нуля.

В основу портфеля препаратов, поддержанного МВК, вошли жизненно важные препараты, переданные «НоваМедике» в рамках партнерства с компанией Pfizer, а также собственные разработки компании. СПИК предполагает возможность расширения этого перечня по мере развития линейки собственных R&D-продуктов «НоваМедики» по согласованию с МВК. В планах компании – выпуск более 40 препаратов, востребованных российскими пациентами.

«Создание с нуля высокотехнологичного фармацевтического производства в полном соответствии с международными стандартами качества позволит нам обеспечить эффективными лекарствами российских пациентов и откроет возможность экспорта нашей продукции за рубеж. СПИК очень важен для нас», – отметил генеральный директор компании «НоваМедика» Александр Кузин (на фото).

СПИК «НоваМедики» будет включать основные меры стимулирования развития фармпроизводств в России через предоставление статуса локального производителя, а также права на получение статуса единственного поставщика на широкий перечень жизненно важных лекарственных препаратов для участия в системе государственных закупок. Срок действия СПИК определен до 2026 года. Подписание контракта планируется в течение ближайших двух месяцев.