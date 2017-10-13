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Минпромторг не планирует ограничивать количество специнвестконтрактов

13.10.2017
Фото: Игорь Чунусов

В рамках межведомственной комиссии Минпромторга планируется рассмотреть три заявки от фармкомпаний на заключение специнвестконтракта. Об этом в ходе записи программы «У редакционного камина» рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Общий объем инвестиций по трем заявкам составляет более 6 млрд рублей.

«Мне кажется, что мы нащупали те дополнительные возможности, которые можем дать потенциальным инвесторам. Такого рода государственные инструменты должны иметь комфортный характер. Сейчас мы тесно работаем с участниками рынка, которым интересен механизм специнвестконтрактов и видим, что у инвесторов разные пожелания. Одним компаниям интересны неизменяющиеся налоговые базы в течение 10 лет после заключения СПИК. Другим, которые только начали процесс локализации своей продукции, интересен статус российского товара. Будем искать по каждой потребности сбалансированное решение, чтобы, с одной стороны, создать дополнительной стимул для инвесторов, с другой – обеспечить максимальную локализацию на территории РФ той продукции, которую предполагается производить в рамках специнвестконтрактов», – пояснил Сергей Цыб.

Замминистра также отметил, что ограничений по количеству заключенных СПИК нет.

«Думаю что инвесторы, перед тем как давать предложения, должны самостоятельно просчитать все бизнес-процессы и эффективность этого механизма. Во многих сегментах идет серьезная конкуренция. Определенные виды продукции иногда выпускают 5-10 производителей. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на те сегменты, где велика доля импорта. У нас созданы беспрецедентные входящие условия для инвесторов, и эту ситуацию не стоит упускать», – добавил он.

Подробнее читайте в «ФВ» №33 (904) от 17.10.2017 г. в материале «Территория здравого смысла».

На фото: Сергей Цыб.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
инвестиционный контракт
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Заместитель министра промышленности и торговли РФ
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11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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