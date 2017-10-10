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Лента · В России
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Минпромторг готовится подписать еще шесть СПИК на 7 млрд руб.

10.10.2017

На прошедшем Международном медицинском инвестиционном форуме представители Минпромторга озвучили текущие результаты реализации программ поддержки фармацевтического рынка в России.

Как сообщила заместитель начальника отдела отраслевого планирования и стратегического развития Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Ирина Курашкина, за первое полугодие 2017 года объем российского фармацевтического рынка составил
702 млрд руб. Прирост в денежном выражении составил 11,4% к аналогичному периоду 2016 г. Доля отечественных препаратов –
61,6% в упаковках и 30% в денежном выражении. Объем производства за полгода увеличился на 13%, составив 187,6 млрд руб. На сегодня российские производители закрывают потребности по лекарственным препаратам из перечня ЖНВЛП на 83%, а к 2020 планируется довести эту долю до 90%.

Как известно, по госпрограмме «Фарма 2020» запланирован выпуск 132 импортозамещающих препаратов, из которых уже 62 зарегистрировано при поддержке Минпромторга. Кроме того, два инновационных препарата зарегистрированы при поддержке министерства на предприятиях «Р-Фарм» (нарлапревил) и «ХимРар» (гозоглептин).

Также Минпромторг выделил 326,8 млн руб. субсидии на проведение 41-го клинического исследования. Например, «Фармасинтез» получил на эти цели около 100 млн руб., отметила Ирина Курашкина.

По ее словам, восемь проектов получили 187 млн руб. субсидий на платежи по договорам лизинга оборудования, технологическому запуску для производства фармсубстанций, валидационных серий. Еще 11 проектов получили 137,8 млн руб. на поддержку создания биомишеней. В сотрудничестве с ФРП с 2015 по 2017 год поддержано в фармпромышленности 14 проектов. Общий размер займов – 4,7 млрд руб.

Министерство активно продвигает специальные инвестиционные контракты (СПИК), отметила Ирина Курашкина. Так, на финальной стадии принятия находится первый контракт с AstraZeneca Russia, и в ближайших планах подписание еще шести контрактов на 7 млрд руб.

Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
инвестиционный контракт
Фармвестник-ТВ
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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