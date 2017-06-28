Минюст зарегистрировал Ассоциацию производителей и потребителей традиционных растительных лексредств

Новая общественная организация – Ассоциация производителей и потребителей традиционных растительных лекарственных средств – зарегистрирована в Минюсте РФ. К концу этой недели объединение должно получить свидетельство о регистрации.

- Главная задача организации – собрать всех единомышленников на одной площадке и объединить усилия в деле развития отрасли лекарственного растениеводства, - рассказал «ФВ» президент ассоциации, руководитель направления «Превентивная медицина» раздела HealthNet Национальной технологической инициативы Андрей Козко. – В лучшие времена Россия экспортировала до 100 тыс. тонн лекарственных растений в год, сейчас мы не только практически ничего не продаем за рубеж, но и вынуждены ввозить в больших количествах сырье из-за границы для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

К 2035 году ситуация должна существенно поменяться. Согласно утвержденной дорожной карте, к этому сроку в России будет создано не менее 25 агропарков, объединяющих порядка 300 тыс. фермерских хозяйств, которые занимаются выращиванием, обработкой и хранением лекарственных растений. Значительная часть их продукции, причем уже не в виде сырья, а концентрированного гранулированного экстракта, будет идти на экспорт.

Также Ассоциация планирует просвещать россиян в сфере культуры потребления традиционных растительных лекарственных средств.