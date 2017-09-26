Минфин предлагает не допускать к госзакупкам лиц, аффилированных с заказчиком

Минфин России выставил на общественное обсуждение проект ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которым предлагается не допускать между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. Под таким конфликтом понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Выгодоприобретателями, согласно проекту, будут признаваться физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества, либо обладающие возможностью определять решения, принимаемые другим хозяйственным обществом.

Контроль соблюдения указанных ограничений будет осуществляться посредством Единой информационной системы в сфере закупок.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 12 октября 2017 г.