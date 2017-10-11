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«Микроген» создаст всероссийскую базу бактериофагов для борьбы с новыми разновидностями бактерий

11.10.2017

Научно-производственное объединение «Микроген» «Национальной иммунобиологической компании» (Госкорпорация Ростех) приступило к созданию всероссийской базы штаммовой коллекции бактериофагов для выпуска лекарственных противомикробных препаратов для борьбы с новыми разновидностями бактерий. Проект по созданию штаммовой коллекции фагов в масштабах страны реализуется в рамках государственной Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года.

«Мы ведём активную работу с администрациями субъектов России с тем, чтобы выделять из микрофлоры каждого региона актуальный штаммовый состав фагов и формировать коллекцию. На ее основе мы сможем оперативно выпускать лекарственные препараты бактериофаги, способные противостоять актуальному составу бактерий, включая их новые разновидности, устойчивые к традиционным средствам лечения и профилактики», - заявил Кирилл Гайдаш, генеральный директор НПО «Микроген».

В октябре 2017 года Правительство утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. В частности, стратегия интегрирует в себя план действий по разработке и внедрению на территории России альтернативных методов, технологий, средств профилактики и лечения заболеваний, включая создание биологических лекарственных препаратов на основе бактериофагов.

«Мы полностью поддерживаем принятую Правительством стратегию, в том числе инициативы по разработке и внедрению новых средств лечения и профилактики заболеваний на основе бактериофагов. В природе они являются естественными врагами бактерий. Фаги способны мутировать и бороться с вновь появляющимися разновидностями бактерий, решая проблему, с которой в последние годы столкнулось мировое сообщество», - отметил Кирилл Гайдаш.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, явление антимикробной резистентности, когда бактерии меняются и традиционные препараты, включая антибиотики, больше не оказывают на них должного воздействия, с 2014 года стало рассматриваться на глобальном уровне.

Лекарственные препараты бактериофаги представляют собой нетоксичные препараты, избирательно поражающие только бактериальные клетки, а не всю микрофлору организма, в отличие от антибиотиков. Сочетаются со всеми видами традиционной антибактериальной терапии и могут применяться даже беременными, кормящими матерями и детьми.

На сегодняшний день «Микроген» является единственным в России производителем лекарственных препаратов бактериофагов и уже выпускает более 19 разновидностей, ежегодно поставляя в регионы России порядка 1 млн. упаковок для профилактики и лечения целого ряда заболеваний, включая острые кишечные болезни (дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллез), гнойно-септические и другие. Предприятие также ведет работы по созданию первого в мировой практике универсального бактериофага от гнойно-воспалительных ЛОР-заболеваний, хирургических инфекций, инфекционных заболеваний детей первого года жизни, дисбактериоза кишечника и других болезней, вызванных бактериями рода Enterobacter.

Напомним, в 2017 году только в Приморском крае более 21 тысячи доз бактериофагов «Микроген» применялись для профилактики инфекционных заболеваний у жителей, попавших в августе в зону паводка, а также использовались для спасения детей от сальмонеллеза в Хакасии. В общей сложности с применением бактериофагов за последние три года удалось избежать вспышек инфекционных болезней в четырех регионах России, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России является уникальным и старейшим предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ, обеспечивающим поставку около 70 % от общего объёма вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В ассортиментном портфеле объединения более 350 препаратов. НПО «Микроген» – основатель системы перевозок продукции «холодовая цепь». Метод гарантирует соблюдение температурного режима хранения и доставки вакцин и других иммунобиологических препаратов до потребителя.

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Метки
ФГУП «НПО «Микроген»
«Национальная иммунобиологическая компания»
Компании
Нацимбио «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») – холдинговая компания, осуществляющая деятельность в области разработки и производства важнейших лекарственных препаратов и классов медицинских продуктов.
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
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