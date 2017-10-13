МЭР: продажи лекарств в супермаркетах приведут к сокращению аптек

Министерство экономического развития России обсуждает вопрос о запуске продаж медикаментов в супермаркетах. Как заявил статс-секретарь, замминистра экономического развития Олег Фомичев в кулуарах презентации новой стратегии Российской венчурной компании (РВК), у этой инициативы есть как плюсы, так и минусы. При негативном сценарии могут возникнуть проблемы с доступностью лекарств.

«Вообще, даже если говорить не о прибыли, а влезании в убытки, у нас просто начнет сокращаться аптечная сеть, возникнут проблемы с доступностью лекарств для населения. Потому что, с одной стороны, хорошо, когда ты зашел в супермаркет и купил что-нибудь от головной боли. С другой стороны, если у тебя что-то более серьезное, а рядом нет аптечного киоска, потому что он закрылся из-за того, что у него убытки - вот эта история ключевая, и мы до сих пор обсуждаем, что важнее в этом смысле», – приводит ТАСС слова Олега Фомичева.

В конце августа вице-премьер РФ Игорь Шувалов повторно поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах. Минпромторг и ФАС эту инициативу поддержали.

По словам замглавы Минздрава Сергея Краевого, министерство в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа «не навреди».

Против такой идеи выступает профессиональное аптечное сообщество. Ранее исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина заявляла, что аптечный бизнес волнуют, прежде всего, неравные условия, которые возникнут, если инициатива продажи лекарств в супермаркетах будет реализована. По ее словам, аптечный бизнес также требует расширения ассортиментной линейки.

«Нас, например, интересует алкогольная продукция. Почему бы ее продажи не забрать аптекам?», – сказала она.