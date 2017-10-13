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МЭР: продажи лекарств в супермаркетах приведут к сокращению аптек

13.10.2017

Министерство экономического развития России обсуждает вопрос о запуске продаж медикаментов в супермаркетах. Как заявил статс-секретарь, замминистра экономического развития Олег Фомичев в кулуарах презентации новой стратегии Российской венчурной компании (РВК), у этой инициативы есть как плюсы, так и минусы. При негативном сценарии могут возникнуть проблемы с доступностью лекарств.

«Вообще, даже если говорить не о прибыли, а влезании в убытки, у нас просто начнет сокращаться аптечная сеть, возникнут проблемы с доступностью лекарств для населения. Потому что, с одной стороны, хорошо, когда ты зашел в супермаркет и купил что-нибудь от головной боли. С другой стороны, если у тебя что-то более серьезное, а рядом нет аптечного киоска, потому что он закрылся из-за того, что у него убытки - вот эта история ключевая, и мы до сих пор обсуждаем, что важнее в этом смысле», – приводит ТАСС слова Олега Фомичева.

В конце августа вице-премьер РФ Игорь Шувалов повторно поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах. Минпромторг и ФАС эту инициативу поддержали.

По словам замглавы Минздрава Сергея Краевого, министерство в целом поддерживает повышение доступности лекарственных препаратов при условии соблюдении врачебного принципа «не навреди».

Против такой идеи выступает профессиональное аптечное сообщество. Ранее исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина заявляла, что аптечный бизнес волнуют, прежде всего, неравные условия, которые возникнут, если инициатива продажи лекарств в супермаркетах будет реализована. По ее словам, аптечный бизнес также требует расширения ассортиментной линейки.

«Нас, например, интересует алкогольная продукция. Почему бы ее продажи не забрать аптекам?», – сказала она.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
торговые сети
лекарственные препараты
Персоны
Краевой Сергей Александрович

Заместитель Министра здравоохранения РФ
Неволина Елена Викторовна
Исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата»
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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