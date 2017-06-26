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Менеджеры по регистрации лекарств в числе самых дефицитных специалистов

26.06.2017
Фото: depositphotos.com

Позиция менеджера по регистрации ЛС входит в число самых сложно закрываемых вакансий, т.к. специалистов этого профиля на рынке мало и они редко меняют место работы, отмечают эксперты кадровой компании «КАУС-Медицина».

Очень часто менеджеры по регистрации работают в компании в единственном лице, поэтому фармацевтические компании предъявляют высокий уровень требований к кандидатам на данную позицию.

В большинстве случаев работодатели ищут на эту позицию кандидатов с хорошим профессиональным опытом в данном направлении. Компании заинтересованы в специалистах с опытом работы по всему циклу регистрации препаратов, причем разнопрофильных, в том числе косметических средств и БАДов.

По словам экспертов, ключевыми критериями отбора являются: знание тонкостей взаимодействия с регуляторными органами, наработанные связи, знание системы регистрации и перерегистрации лекарственных препаратов, умение работать с нормативной документацией (подготовка регистрационного досье). А также наличие высшего медицинского образования и уверенное владение английским языком.

Средняя заработная плата менеджера по регистрации ЛС составила в 2017 году 95,5 тыс. рублей. Минимальный уровень оплаты труда - 55 тыс. рублей, максимальный доходит до 150 тыс. рублей.

Несмотря на высокий спрос, за год зарплаты данной категории персонала снизились на 10%.

Стартовой площадкой является позиция младшего менеджера, помощника по регистрации ЛС, на которую фармкомпании берут специалистов без опыта, но с профильным медицинским образованием и хорошим знанием английского языка.

Как поясняют эксперты, данный вариант практикуют компании, имеющие уже сформированный отдел из нескольких опытных специалистов, для формирования кадрового резерва. Помощник по регистрации обучается в процессе работы, пока не будет готов к выполнению более сложных задач.

Часто на позицию менеджера по регистрации ЛС фармацевтической компании переходят специалисты из консалтинговых компаний, оказывающих помощь в регистрации ЛП, или, наоборот, из государственных регулирующих органов, занимающихся рассмотрением документов на регистрацию и перерегистрацию ГЛС, пишет «Фармперсонал».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
персонал
регистрация ЛС
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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