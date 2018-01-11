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«Мелодия здоровья» покупает сеть «Столетник»

11.01.2018

Федеральная аптечная сеть «Мелодия здоровья» находится в процессе закрытия сделки по приобретению сети аптек «Столетник» (Подмосковье и Москва). В нее входят 57 аптек, рассказал «ФВ» руководитель направления по покупке аптек «Мелодии здоровья» Константин Наумов.

«В совокупности в Московской области у нас теперь около 80 аптек, и в ближайшее время мы намерены увеличивать их число путем покупки», – сообщил он.

«Столетник» находится в хорошем состоянии и не требует серьезных вложений, отметил Константин Наумов.

«Ни ребрендинга, ни других перемен мы не планируем», – сказал он. У сети несколько владельцев, и у них были разные мотивы по продаже бизнеса, сообщил участник рынка, знакомый с условиями сделки.

По итогам I–II кв. 2017 г. сеть состояла из 51 аптеки, 45 из них в Московской области и 6 в Москве, рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«В области сеть входит в ТОР10 занимает 9-ю строчку с долей на рознично-коммерческом рынке ЛП региона 1,7%», – говорит эксперт. По его мнению, стоимость актива могла составить 350–400 млн руб.

В Москве «Столетник» находится на 84-й строчке рейтинга аналитической компании с долей 0,08%.

Всего в Московской области 176 аптечных сетей, общее количество точек в сетях 2556, общая доля сетей 91,2%. Абсолютным лидером остается «Аптечная сеть 36,6» с 551 точкой и 20% долей рынка. За ней следуют «Нео-фарм» и «Ригла».

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗАО "Мелодия здоровья"
Персоны
Беспалов Николай Владимирович
Директор по развитию компании RNC Pharma
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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