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Медработники, не выписывающие рецепты, будут нести административную ответственность

03.10.2017

В Кодекс об административных правонарушениях готовятся поправки, в соответствии с которыми медработник может быть наказан за то, что не выписал рецепт. Об этом рассказал руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко во время публичного обсуждения правоприменительной практики территориального органа ведомства по Астраханской области. По его словам, соответствующий документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

В первой декаде октября должна собраться рабочая группа, которая доработает нормы с учетом поступивших от депутатов предложений. Ответственность будут нести не только врачи, но и фельдшеры, уполномоченные выписывать рецепты.

Такая мера наряду с ужесточением ответственности фармработников за безрецептурный отпуск рецептурных препаратов позволит, в том числе, навести порядок с бесконтрольным приемом антимикробных ЛС среди населения и снизит риски возникновения антибиотикорезистентности. Соответствующие моменты прописаны в Национальной Стратегии борьбы с антибиотикорезистентностью, утвержденной распоряжением Правительства РФ №2045-р от 25.09.2017 г.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Персоны
Мурашко Михаил Альбертович

Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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