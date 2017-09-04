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Медицинская биохимия стала самой популярной специальностью среди поступающих в Сеченовку

04.09.2017

Самый большой конкурс при поступлении в Сеченовский университет выдержали ребята, поступившие на специальность «Медицинская биохимия» - 85 человек на место. В среднем по вузу конкурс составил около 30 человек на место, рассказал ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко в рамках Дня первокурсника, состоявшегося 2 сентября в ГЦКЗ «Россия» (Лужники).

Приемная кампания 2017 года ознаменовалась в Первом меде рекордным количеством поданных заявлений. Около 35 тыс. абитуриентов подали заявление на поступление, 2396 человек из 82 регионов РФ и 450 иностранных граждан стали первокурсниками, пишет «Фармперсонал».

Самый высокий проходной балл ЕГЭ – 99 - показали абитуриенты, выбравшие профиль «Врач-исследователь». В этом году на программу было зачислено 50 человек.

«В целом, к нам пришли хорошо подготовленные ребята с аттестатами отличников, победители олимпиад, ребята, обучавшиеся в предуниверсарии, медико-биологических классах, прошедшие профориентационную подготовку, - рассказал Петр Глыбочко. - Студенты начнут изучать практические навыки работы врача уже с первого курса. Планируется уходить от изучения биологии и химии – предметов, по сути, школьных, к таким специализированным курсам, как медицинская биохимия. На втором, третьем курсах в программу подготовки будут внедряться вопросы регенеративной медицины, трансляционной медицины, персонализированной медицины».

Сеченовский университет планирует привлекать и удерживать молодых специалистов в профессорско-преподавательский состав. Одним из инструментов привлечения станет предоставление служебного жилья: однокомнатной, двухкомнатной, трехкомнатной квартир. В новом общежитии Первого Меда, которое будет открыто в 2018 году, для профессорско-преподавательского состава будет выделен целый подъезд.

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
образование
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Персоны
Глыбочко Петр Витальевич

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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