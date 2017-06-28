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Маркетинговый союз «ПроАптека» расширяет свое присутствие в регионах

28.06.2017

14 июня в г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) маркетинговый союз «ПроАптека» провел конференцию для аптек, на которой были представлены основные тренды развития фармацевтической розницы и перспективные механизмы поддержки небольших аптечных сетей и одиночных аптек в условиях растущей консолидации и конкуренции.

Тенденция последних нескольких лет – рост концентрации розничного фармрынка. С 2015 г. по 2016 г. доля ТОП-10 аптечных сетей выросла с 23% до 29,9%. На 2017-2018 годы аналитики прогнозируют рост отечественного фармрынка в рублях на 8-9% в год при стагнации в упаковках. В сложившейся ситуации с учетом инфляции каждая новая аптека «забирает» часть товарооборота действующих розничных точек.

«Консолидация розничного фармрынка и рост «рыночной силы» аптечных сетей, а также их частичный переход на собственную логистику требуют от малой розницы принципиально нового подхода к организации своей деятельности. Кроме того, в последнее время крупнейшие розничные продовольственные сети проявляют активный интерес к открытию собственных или аффилированных аптек, а перспектива легализации интернет-аптек становится все более реальной. Развитие данных трендов также также грозит аптечной рознице усилением конкуренции», – заметил генеральный директор маркетингового союза аптек «ПроАптека» Евгений Коротков.

Руководство «ПроАптеки» представило эффективный инструмент развития небольших сетей и одиночных аптек в новых условиях рынка – участие в маркетинговом объединении. Эта категория аптек получает возможность воспользоваться выгодными ценовыми условиями и финансовой поддержкой, комплексной автоматизацией уровня федеральных аптечных сетей, а также передовыми технологиями по оптимизации ассортимента и повышению его доходности. Маркетинговый союз «ПроАптека» создан крупнейшим дистрибьютором страны – ЦВ «Протек», что также играет немалую роль в вопросах партнерства с производственными компаниями и урегулирования финансовых взаимоотношений. «Объединившись в рамках «ПроАптеки» и получив доступ к нашим технологиям и маркетинговым бюджетам, аптеки не просто укрепляют свои позиции на рынке, но и получают возможность эффективного развития», – пояснил Евгений Коротков.

Представители аптек проявили серьезный интерес к перспективам автоматизации. По итогам конференции 13 участников объединения решили полностью перейти на программное обеспечение ЦВ «Протек».

«Работая в сфере фармации больше 30 лет, я научилась ставить добросовестное партнерство в ряд важнейших условий для успешной работы на рынке. Поэтому «ПроАптека», созданная «Протеком», ассоциируется с надежным, жизнеспособным продуктом, способным решить некоторые проблемные вопросы прежде всего одиночных аптек, владелицей одной из которых я являюсь. Очень ценно программное обеспечение, которое объединение предоставляет своим участникам. «Протек» гарантирует его соответствие действующим нормам законодательства за счет регулярного обновления, а новыми опциями можно пользоваться бесплатно. При этом организуется обучение, консультации для всех сотрудников аптеки.

Аптеки – участники «ПроАптеки» зарабатывают бонусы, выполняя разумные, взаимовыгодные условия сотрудничества. При этом аптека, дистрибьютор и производитель могут в режиме онлайн контролировать взаиморасчеты, реализацию маркетинговых договоренностей и процесс начисления бонусов за их выполнение.

Особо хочу отметить высокое качество СТМ ЦВ «Протек», которые входят в наш ассортимент, благодаря чему наша аптека смогла повысить лояльность наших клиентов. Если говорить о перспективах, то мы надеемся, что даже в условиях кризиса, осложнившихся экономических условий как для рынка, так и для отдельно взятой аптеки, «Протек» окажет необходимую поддержку», - рассказала директор аптеки «Центральная» г. Улан-Удэ Татьяна Ангархаева.

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
28.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
Еще не NICE
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