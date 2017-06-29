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Марк Курцер: телемедицина неизбежно придет в современное здравоохранение

29.06.2017
Фото: Игорь Чунусов

Развитие телемедицины это вопрос времени, считает основатель клиники «Мать и дитя» Марк Курцер. Об этом он рассказал на круглом столе «Частное здравоохранение. Новое качество жизни», организованном Американской торговой палатой в России.

Он отметил, что закон о телемедицине еще не принят, но все участники рынка медицинских услуг готовятся к изменению условий. «Если еще пять лет назад я как врач со стажем плохо представлял как я, увидев пациента в телевизоре, поставлю ему диагноз. У меня был период большого скепсиса. Но сейчас у меня другое отношение. Приходит новое поколение, которое будет пользоваться телемедициной, которое привыкло общаться через гаджеты, и также будет общаться с доктором. В течение ближайших нескольких лет медицинское обслуживание будет меняться, потому что этого хотят люди», – рассказал Марк Курцер.

Доктор добавил, что готов адаптироваться к новым условиям. «Иначе ко мне на консультацию будут приходить только мои сверстницы», – пошутил он.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
телемедицинские технологии
ГК "Мать и дитя"
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19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
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Фармпром сажают на диету
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