 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
117

Мария Русинова перешла в компанию «Валента»

26.09.2017

Как стало известно «ФВ», Мария Русинова перешла в компанию «Валента Фармацевтика» из компании «Буарон», где работала в должности руководителя отдела продвижения брендов и коммуникаций. Мария подтвердила корреспонденту «ФВ» свой переход на новое место работы.

Мария имеет более чем 20-летний опыт работы в области продаж, маркетинга, стратегического развития в компаниях разного уровня. С 2013 года она руководила отделом стратегического планирования, развития бизнеса и аналитики в компании «Промед Экспортс/Сентисс». В ее послужном списке также работа в компаниях «Биокодекс» (маркетинг менеджер), «Новартис» (руководитель отдела офтальмологии), «Нижфарм», Stada (руководитель группы продвижения в «Нижфарм»), «Плива» (менеджер группы продуктов).

Окончила Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова в 1995 году. Получала дополнительное образование в бизнес университетах США, Европы и Азии: Kejo University Business School ( Япония), Management Center Europe (Бельгия), Bled School of Management (Словения), Babson College (USA), Management Development Institute (Индия).

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
20.09.2017 Игорь Каграманян стал сенатором от Ярославской области
19.09.2017 Janssen в России возглавит Катерина Погодина
11.09.2017 Ханс Дюиф назначен вице-президентом Novo Nordisk в России и Беларуси
11.09.2017 Новым исполнительным директором Teva станет руководитель датской Lundbeck Коре Шульц
01.09.2017 Stada близка к назначению Клаудио Альбрехта новым генеральным директором
Метки
назначение
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
27.09 Онлайн-семинар «Гомеопатия в вопросах и ответах»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения