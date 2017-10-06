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«Марафон групп» продала долю в сети «Мега Фарм»

06.10.2017

Долю в размере 25,01% в ООО «ФК Аптеки», которое управляет аптечной сетью «Мега Фарм», приобрело ООО «Фармапт». Его владелицей является Анастасия Игнатова - падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Согласно базе СПАРК, продажа доли в ООО «ФК Аптеки» завершена 20 сентября 2017 г. Продавец – ООО «Нацбиопродукт», который в свою очередь принадлежит кипрской компании MG Marathon Group.

«Проект по развитию аптечной сети «Мега Фарм» – один из самых динамично развивающихся в истории российской розничной фармацевтики. Взятый высокий темп открытия аптек и расширения сотрудничества сети с ритейлом, транспортными компаниями, медицинскими центрами требует соответствующих активных действий акционеров, в частности, в привлечении дополнительных денежных средств. Приход Анастасии в качестве нового инвестора в проект поможет нам еще быстрее добиться поставленной цели: построить самую большую аптечную сеть в России», – пояснили «ФВ» в «Мега Фарм».

Стоит отметить, что в августе «Ростехнологии» и холдинг «Марафон Фарма», принадлежащий Александру Винокурову, изменили управление предприятиями, которыми они владеют. В частности, из «Марафон Фарма» в «Нацимбио» перешел Андрей Загорский, который руководил производственными активами. А бывший директор «Нацимбио» Марьям Хубиева стала вице-президентом «Марафон Фарма». При этом доли, которыми владеют «Ростехнологии» и Александр Винокуров в «Нацимбио», заводах «Синтез», «Биоком», «Форт», не изменились.

Справка. Согласно «Википедии», Анастасия Игнатова окончила МГИМО, работает на кафедре политической теории и является автором монографии «Государственная политика в области высоких технологий», написанной под общей редакцией профессора Сергея Чемезова. Кандидат политических наук. В 2011 году, будучи аспиранткой, стала полноправным партнером (50%) предпринимателя Михаила Прохорова в лечебно-диагностическом центре «Креативмедцентр», через три года проект ликвидировали. Одновременно учредила и собственное ООО «Клиника Росмед», которое разместилось в помещении клиники «Центравиамед» «Ростеха» и было ликвидировано практически одновременно с «Креативмедцентром». В 2016 году Анастасия Игнатова вместе с известными актрисами снялась для календаря–2017 шинной компании Pirelli, имеющей с «Ростехом» совместное предприятие Pirelli Tyre Russia.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Госкорпорация «Ростех»
Фармвестник-ТВ
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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