«Марафон групп» откроет аптеки в новых Центрах обслуживания пассажиров

«Марафон групп» заключила с фондом прямых инвестиций Acmero Capital Limited и X5 Retail Group трехстороннее соглашение о партнерстве в области развития универсальных комплексов по предоставлению розничных услуг в районах транспортных пассажирских узлов - Центры обслуживания пассажиров. Об этом компании объявили в пятницу, 9 июня.

По оценке сторон, речь может идти об открытии 600-1000 Центров обслуживания пассажиров (ЦОП) до конца 2021 года. Открытие Центров обслуживания пассажиров предполагается на территории России в районах автостанций, придорожных комплексов, аэропортов, железнодорожных вокзалов. Универсальные комплексы будут предоставлять комплекс современных услуг под одной крышей, среди которых продуктовый магазин («Пятерочка»), аптека (оператором выступит Marathon Group), пункт общественного питания (Acmero), билетная касса, постамат, банкомат и терминал по перечислению платежей и др. Точный перечень услуг и формат ЦОП будет формироваться с учетом их востребованности в каждой конкретной локации.

Для определения оптимальных локаций, а также наиболее эффективного с экономической точки зрения формата ЦОП будет использоваться геоинформационная система (ГИС), которую торговая сеть «Пятерочка» внедрила и использует с 2014 года.

«В среднем каждый день 50 миллионов пассажиров пользуются различными видами общественного транспорта в России. Мы видим возможности конвертации трафика пассажиров в розничную выручку. Расчеты Х5 показывают, что пассажиропоток вокруг авто- и железнодорожных станций может быть важным фактором формирования трафика продовольственных магазинов и пунктов общественного питания. Реализация проекта особенно актуальна для небольших городов, где авто и ж/д вокзалы часто являются центром притяжения жителей, но не имеют развитой современной розничной инфраструктуры», - заявил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Президент «Марафон групп» Александр Винокуров уверен, что это востребованный формат предоставления розничных услуг с хорошим потенциалом развития. «Транспортные узлы – настоящие центры притяжения людей в современном мобильном обществе, а высокая проходимость для аптечных продаж очень важна», - отметил он.

Как пояснили «ФВ» в «Марафон групп», открытие аптеки в ЦОП будет сопоставимо по стоимости с открытием аптеки в рамках текущего проекта с Х5. Предварительно предполагается, что это будут аптеки «А-Мега», но также обсуждается возможность разработки другого бренда аптек для будущего проекта