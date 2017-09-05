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Лента · В России
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Макларен больше не обвиняет РФ в содействии употребления допинга спортсменами

05.09.2017

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA Ричард Макларен снял свои обвинения с России в том, что в нашей стране якобы на государственном уровне осуществлялось содействие применению допинга в российском спорте. Об этом после заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии в Москве сообщил ее председатель, почетный член Международного олимпийского комитета, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

«Я с ним встречался в октябре, почти два часа с ним разговаривал, и после этого в своем интервью Наталье Марьянчик (корр. «Спорт Экспресс». - Прим. ред.) он сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве, — пояснил г-н Смирнов. — Если он снимает обвинения в том, что государство в лице министерства занималось этими делами – это очень важно! Тут есть тема для переговоров. Были и другие заявления – представителей ВАДА и других уважаемых международных организаций, что не все соответствует тому, что отмечено в докладе Макларена, есть поправки и нюансы, которые надо учитывать».

В ходе открытой части заседания было отмечено, что 50 из 67 положений национального антидопингового плана выполнены, что зафиксировала рабочая группа Международного паралимпийского комитета 29 августа во время встречи координационного комитета — сообщил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. В настоящее время, несмотря на все усилия, российская паралимпийская сборная по-прежнему отстранена от соревнований.

Напомним, Национальный план борьбы с допингом в российском спорте был принят Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года – он должен был искоренить причины, порождающие использование допинга в российском спорте и восстановить доверие международного спортивного сообщества к российским спортсменам, а также статус российского антидопингового агентства Русада и антидопинговой лаборатории.

22 июля 2016 года на совещании в Правительстве РФ Президент Владимир Путин предложил создать Независимую общественную антидопинговую комиссию, ключевой задачей которой стала разработка и реализация национального плана по противодействию применению допинга в спорте.

Этому предшествовал международный скандал, разразившийся в канун олимпийских игр в Рио-да-Жанейро в 2016 году, вызванный публикацией скандального доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном , в котором утверждалось, что в России на государственном уровне действует система, покрывающая махинации с допинг-пробами спортсменов.

В результате ряд спортсменов был отстранен от участия в XXXI Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Решением Международного паралимпийского комитета, без каких-либо обоснований в полном составе была отстранена от участия в играх российская паралимпийская команда.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
антидопинговый контроль
Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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