Макларен больше не обвиняет РФ в содействии употребления допинга спортсменами

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства WADA Ричард Макларен снял свои обвинения с России в том, что в нашей стране якобы на государственном уровне осуществлялось содействие применению допинга в российском спорте. Об этом после заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии в Москве сообщил ее председатель, почетный член Международного олимпийского комитета, почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

«Я с ним встречался в октябре, почти два часа с ним разговаривал, и после этого в своем интервью Наталье Марьянчик (корр. «Спорт Экспресс». - Прим. ред.) он сказал, что снял свои обвинения в государственном вмешательстве, — пояснил г-н Смирнов. — Если он снимает обвинения в том, что государство в лице министерства занималось этими делами – это очень важно! Тут есть тема для переговоров. Были и другие заявления – представителей ВАДА и других уважаемых международных организаций, что не все соответствует тому, что отмечено в докладе Макларена, есть поправки и нюансы, которые надо учитывать».

В ходе открытой части заседания было отмечено, что 50 из 67 положений национального антидопингового плана выполнены, что зафиксировала рабочая группа Международного паралимпийского комитета 29 августа во время встречи координационного комитета — сообщил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. В настоящее время, несмотря на все усилия, российская паралимпийская сборная по-прежнему отстранена от соревнований.

Напомним, Национальный план борьбы с допингом в российском спорте был принят Независимой общественной антидопинговой комиссией 1 февраля 2017 года – он должен был искоренить причины, порождающие использование допинга в российском спорте и восстановить доверие международного спортивного сообщества к российским спортсменам, а также статус российского антидопингового агентства Русада и антидопинговой лаборатории.

22 июля 2016 года на совещании в Правительстве РФ Президент Владимир Путин предложил создать Независимую общественную антидопинговую комиссию, ключевой задачей которой стала разработка и реализация национального плана по противодействию применению допинга в спорте.

Этому предшествовал международный скандал, разразившийся в канун олимпийских игр в Рио-да-Жанейро в 2016 году, вызванный публикацией скандального доклада независимой комиссии WADA, возглавляемой Ричардом Маклареном , в котором утверждалось, что в России на государственном уровне действует система, покрывающая махинации с допинг-пробами спортсменов.

В результате ряд спортсменов был отстранен от участия в XXXI Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Решением Международного паралимпийского комитета, без каких-либо обоснований в полном составе была отстранена от участия в играх российская паралимпийская команда.