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«Магнит» открыл в Ростовской области 8 аптек за неделю

25.12.2017
Фото: Екатерина Погонцева

Розничная сеть «Магнит» за неделю открыла 8 аптек в 6 населенных пунктах Ростовской области: по 2 торговые точки «Магнит Аптека» открыты в Ростове-на-Дону и Волгодонске, по одной — в Каменск-Шахтинском, Таганроге, Зернограде и станице Кривянская. Объекты появились на базе магазинов «У дома» и гипермаркетов. Первые аптеки были открыты в Краснодаре в июле 2017 года.

«ФВ» ранее сообщал о наборе кадров для аптек сети «Магнит» в Ростовской области.

Помимо фармацевтики представлены товары из сегмента лечебной косметики, товары для всей семьи, красоты, личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонная продукция (репелленты, противопростудные препараты и другие).

Первая аптека в Ростовской области появилась в с. Новобессергеневка. В настоящее время «Магнит Аптеки» открыты в Краснодарском крае и Ростовской области. Всего сеть насчитывает 33 торговые точки.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
«Магнит»
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13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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