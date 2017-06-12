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«Магнит» готовится к открытию первых аптек

12.06.2017
Фото: facebook.com

Пользователи социальных сетей выложили фотографии аптек «Магнита», готовящихся к открытию. Ранее руководство продуктовой сети рассказало, что первые четыре аптеки должны открыться в июне 2017 г.

На первом этапе «Магнит» будет открывать аптеки на базе своих магазинов «у дома» и гипермаркетов, где, по словам заместителя гендиректора «Магнита» по продажам и HR Ильия Сатарова, компания понимает трафик и конверсию клиентов.

Финансовый директор ретейлера Хачатур Помбухчан в конце апреля 2017 г. заявлял, что на тестовых аптеках «Магнит» проверит свои предположения о конвертации покупателей в покупателей аптек, «актуальность и жизнеспособность концепта», а также получит статистику для анализа и принятия решения - будет ли компания масштабировать этот проект.

Представители фармацевтического рынка активно обсуждают нового игрока. «Новости о приходе на аптечный рынок для нас положительны, ведь таким образом увеличивается количество наших участников», – рассказал на последнем заседании РАФМ генеральный АСНА директор Александр Шишкин. В то же он отметил, что это высококонкурентный рынок и аптечные сети должны развиваться, так как у них есть обязательства перед производителями. При этом, по его словам, есть предел органического роста. Поэтому необходимо делать ставку на технологии.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптечная сеть
«Магнит»
Фармвестник-ТВ
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Маловато будет
Телемедицина развивается в мире высокими темпами
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