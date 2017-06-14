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Лучшим проектом московской медицины признано применение тканевых технологий в неотложной медпомощи

14.06.2017
Фото: Игорь Чунусов

В Москве на площадке государственной клинической больницы имени Боткина 13 июня объявили победителей ежегодной премии Москвы в области медицины.

Первое место заняла разработка по клиническому применению клеточных, тканевых и электрохимических технологий в неотложной медицине, представленная НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Несмотря на то, что закон, регламентирующий применение тканевых технологий, еще находится на стадии разработки, врачи этого широко известного медучреждения впервые применили на практике методы производства трансплантатов с клетками, богатыми факторами репарации и регенерации, а также методы лечения тканевых дефектов с помощью коллагеновых матриксов, комбинированных с живыми клетками.

«Сложно сказать, когда будет принят этот федеральный закон, но те работы, которые проведены у нас – это разработка методов контроля за функциями этих клеток, позволяющих работать с живыми клетками, а не как раньше – с фиксированными препаратами, – прокомментировал журналистам победу своей команды и.о. директора НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков. — В нашем эксперименте тромбоцитами дополняется специальный матрикс, с помощью которого восполняется дефект мягких тканей». Премию конкурса г-н Петриков обещал израсходовать в интересах текущих и новых проектов НИИ.

Уже сейчас фрагментарно тканевые технологии применяются в медицине, пояснил «ФВ» глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, в них присутствует элемент научных исследований, что делает их инновационными.f1d984aba174ac933b986cca7a38fc41.jpg

«Те работы, которые сегодня были представлены на конкурсе – это итог многолетней, большой, серьезной работы этих коллективов по той или иной проблеме, — отметил Алексей Хрипун. — Сумма премии каждый год меняется, она будет, поверьте, достойной».

По словам чиновника, в формате публичного отраслевого профессионального слушания работ, представленных на соискание премии Правительства Москвы в области медицины, мероприятие проводится впервые.

В конкурсе на лучший медицинский проект приняли участие 14 номинантов. Экспертное жюри, состоящие из 80 главных внештатных специалистов московского здравоохранения, выбрало из их числа 6 победителей. Голосование с присуждением баллов в бюллетенях проводилось в ходе презентации проектов, затем в течение получаса был произведен подсчет голосов и определены победители.

На конкурс были представлены разработки в сфере инновационных тканевых технологий, хирургической эндокринологии, радиологии, детской ортопедии, неврологии, дерматовенерологии, стоматологии, организации оказания медицинской помощи. Среди них как технологические разработки для проведения конкретных хирургических операций, малоинвазивных и органосохраняющих, так и организационные подходы и системы для эффективного медицинского обслуживания. Мероприятие призвано способствовать участию практикующих врачей и руководителей ЛПУ в выработке правил, по которым действует московская медицина. Премия, сумма которой пока неизвестна даже главе Департамента здравоохранения, будет вручаться победителям конкурса в сентябре этого года мэром Москвы.

Подробнее о проектах, представленных в ходе конкурсных слушаний, читайте в ближайшем номере «ФВ».

На фото: Алексей Хрипун.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Москва
премия
медицинская помощь
Персоны
Хрипун Алексей Иванович
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Москвы
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
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