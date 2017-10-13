ЛПУ не выполняют нормы по использованию витаминно-минеральных комплексов

В 2016 году ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» запросил в региональных минздравах информацию о выполнении норм лечебного питания в части обогащения пищи витаминно-минеральными комплексами. Мониторинг продемонстрировал, что 100% территорий не выполняют Приказ Минздрава №395н «Нормы лечебного питания» и при этом не считают это нарушением стандарта оказания медицинской помощи. Другое исследование, анализировавшее содержание госзакупок ЛПУ, показало, что нормы по витаминно-минеральным комплексам выполняются на уровне 2,2% в среднем по России. Об этом рассказал председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре РФ, профессор Ян Власов в рамках южнороссийского антикоррупционного форума проекта ОНФ «За честные закупки», который состоялся 12 октября в Ростове-на-Дону.

Участники площадки «Закупки питания в лечебных учреждениях» подчеркнули, что экономия на питании выходит боком, потому что зачастую сводит усилия медиков на нет и делает затраты государства на терапию в целом и лекарственное обеспечение в частности, мягко говоря, неэффективными. (При этом до сих пор есть клиники, которые практикуют С-витаминизацию, которая отменена в 2003 году.)

- Каждая калория – это обеспечение работы не просто клетки, но и введенного пациенту лекарственного вещества, которое может быть транспортировано и доставлено нужному органу-мишени, - подчеркнул главный диетолог Минздрава Астраханской области Владимир Шульдайс. - А получается, что красное мясо из меню убрали и поставили курицу. Совершенно другой химический состав – зато дешевле, но как же такое можно делать?!

Наблюдается также белково-энергетическая недостаточность.

- Норма по специализированным белковым продуктам исполняется ЛПУ примерно на 50%, - сообщила ведущий научный сотрудник ФЦ питании и биотехнологии, заместитель главного внештатного диетолога Минздрава РФ Алла Погожиева.

Есть и обратная сторона медали. Витаминно-минеральных комплексов и БАД на рынке много, и подчас бывает трудно разобраться в этом многообразии – что именно следует приобрести.

– Стандарта как такового мы не видим, требуется помощь науки, - признался Владимир Шульдайс. - Мы направили запрос в НИИ питания РАМН и ждем ответ, который, надеемся, прояснит ситуацию.

Специалисты считают, что соблюдение приказа не только повысило бы эффективность лекарственной и медицинской помощи, но и значительно увеличило бы рынок для производителей витаминных комплексов, белковых смесей, специализированных диетических продуктов.