Обзор сегмента госзакупок ЛС за I—II кварталы 2017 года

Как говорится, бесплатной медицины не бывает, за все приходится платить. Но важно, кто и сколько платит. Серьезно заболев, жители страны с надеждой ждут помощи, в том числе и лекарственной, от государства. Государство, в свою очередь, старается проводить закупку ЛС для страждущих в формате, предполагающем максимальную экономию средств за счет снижения стоимости. Для этого выделяются средства как на федеральные программы, так и на региональные госзакупки. О динамике затрат, трендах госзакупок и распределении средств по субъектам — в кратком обзоре, в который вошли результаты тендеров, проведенных с 1 января по 30 июня 2017 г.