Крым обеспечен лекарствами для льготников до второго квартала 2018 года

Ежегодный форум «Здравоохранение Крыма-2017: регуляторика и развитие» открылся в Алуште. Его участники обсуждают вопросы совершенствования системы лекарственного обеспечения и эффективного функционирования системы здравоохранения Республики Крым, Севастополя и ЮФО.

О ситуации в сфере льготного лекарственного обеспечения рассказал начальник Управления лекарственного обеспечения, информатизации, охраны труда и гражданской защиты Республики Крым Георгий Кравец. По его словам, сложившаяся в Крыму система ЛЛО «позволяет с оптимизмом смотреть в будущее».

По его словам, в настоящее время объемы бюджета позволяют закупать лекарства по льготным программам до начала второго квартала 2018 года.

Докладчик также обозначил основные проблемы в сфере ЛЛО. Это отсутствие налаженного взаимодействия между всеми участниками системы, ошибки и сбои при планировании объема заявок, недостаточный уровень информатизации и нехватка кадров. Все это отражается на реальной доступности лекарств для пациентов, заключил Георгий Кравец.