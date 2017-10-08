Геннадий Онищенко обвинил фармкомпании в антипрививочной пропаганде

К 95-летию Государственной санитарно-эпидемиологической службы российские ученые обобщили в одной монографии результаты многолетней работы по борьбе с корью. Увесистый научный труд под названием «Корь в России: проблемы ликвидации» представил на суд журналистов первый зам. председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Впрочем, его рассказ вышел далеко за рамки обозначенной темы.