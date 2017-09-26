Претензии к аптечной сети превысили 700 млн руб.

В сентябре кредиторы подали новые иски к челябинской сети «Классика», аптеки которой перешли под контроль «Имплозии». Эксперты рынка полагают, что шансов вернуть долги у поставщиков немного.