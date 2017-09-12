Красноярские «Губернские аптеки» будут доставлять лекарства оленеводам Таймыра

ГУП «Губернские аптеки» Красноярского края планирует выезжать в населенные пункты, где нет аптек, чтобы снабдить лекарствами жителей. Об этом говорится в официальном сообщении администрации Таймыра.

По словам заведующего филиалом «Губернских аптек» Павла Вдовенко, выезды работников предприятия будут совершаться во время важных для Таймыра праздников: дни оленевода и рыбака. Именно в эти дни в поселки приезжают оленеводы и жители, занимающиеся традиционными промыслами.

Павел Вдовенко отметил, что предприятием «Губернские аптеки» заключен договор с компанией «Аптека.ру». Жители Таймыра могут заказывать на сайте медикаменты, которые доставляют в одну из аптек административного центра округа Дудинку. Если заказчик – житель отдаленного таймырского поселка, то заказ будет направлен в поселковый аптечный пункт по месту жительства северянина.