 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
140

Красноярские «Губернские аптеки» будут доставлять лекарства оленеводам Таймыра

12.09.2017
Фото: Gk170.ru

ГУП «Губернские аптеки» Красноярского края планирует выезжать в населенные пункты, где нет аптек, чтобы снабдить лекарствами жителей. Об этом говорится в официальном сообщении администрации Таймыра.

По словам заведующего филиалом «Губернских аптек» Павла Вдовенко, выезды работников предприятия будут совершаться во время важных для Таймыра праздников: дни оленевода и рыбака. Именно в эти дни в поселки приезжают оленеводы и жители, занимающиеся традиционными промыслами.

Павел Вдовенко отметил, что предприятием «Губернские аптеки» заключен договор с компанией «Аптека.ру». Жители Таймыра могут заказывать на сайте медикаменты, которые доставляют в одну из аптек административного центра округа Дудинку. Если заказчик – житель отдаленного таймырского поселка, то заказ будет направлен в поселковый аптечный пункт по месту жительства северянина.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
24.08.2017 Минздрав Беларуси снизил цены на лекарства по ряду позиций
01.08.2017 Авиаперевозки фармацевтических препаратов увеличатся до 40% к 2020 году
21.07.2017 Минздрав оперативно рассмотрит жалобы ВИЧ-инфицированных пациентов на отсутствие лекарств
18.07.2017 Правительство Узбекистана будет бороться с завышенными ценами на лекарства
17.07.2017 Свыше 70% льготников самостоятельно оплачивают лекарства
Метки
доставка
лекарства
Таймыр
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
12.09 — 14.09 Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения