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Корвалол и Валокордин остаются безрецептурными лекарствами

22.09.2017

22 сентября вступает в силу приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».

Разночтения в аптечном сообществе вызвал п.14 Правил отпуска лекарственных средств. Новыми правилами предусмотрено, что аптеки обязаны хранить рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, в течение трех месяцев. Опасения фармрозницы были связаны с тем, что документ фактически переводит Валокордин и Корвалол в категорию рецептурных ЛП.

Как пояснил «ФВ» исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов, возникшее замешательство вызвано отсутствием в документе списка препаратов, рецепты на которые необходимо хранить в течение трех месяцев. Причем норма этого приказа конкретно прописывает коды АТХ, по которым хранятся рецепты.

«Из прочтения данного пункта можно сделать вывод, что если ЛП попадает под конкретный код АТХ, то необходимо требовать рецепт и хранить его в течение трех месяцев, - отметил собеседник «ФВ». – Но это не так. В течение этого времени нужно хранить лекарства только в том случае, если пациент приходит с Rх-препаратом, попадающим по классу в определенный код».

По словам эксперта, «аптечное сообщество, к сожалению, в очередной раз оказалось не готово к новому нормативному акту». Он также обратил внимание на то, что установленный постановлением правительства порядок о согласовании приказов и нормативных актов не был соблюден в должной мере.

«Документ не проходил общественного согласования и даже не был вывешен на сайте Regulation, - подчеркнул он. - Мы нашли информацию, что этот нормативный акт согласовывался и готовился министерством в 2014 году, но после ни слуху, ни духу от него не было».

Несмотря на это, подобный нормативный акт в любом случае нужен, считает Дмитрий Целоусов, ведь действовавший ранее Приказ № 785 в определенной степени устарел, в нем содержалось достаточно много норм, которые уже не действовали, и конечно, нужно было приводить все в соответствие.

Подробности читайте в «ФВ» №30 (901) от 26.09.2017 г. в публикации «Золотое кольцо»

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственные препараты
Персоны
Целоусов Дмитрий
Исполнительный директор Ассоциации аптечных организаций «СоюзФарма»
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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