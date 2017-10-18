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Лента · В России
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Консолидацию - в массы

18.10.2017

Последние три года на рынке фармацевтической розницы четко обозначились две тенденции: рост количества аптек и консолидация аптечного рынка. По прогнозам аналитиков, число аптечных точек по итогам года может увеличиться на 10%. При этом первая двадцатка аптечных сетей уже сегодня консолидирует больше половины розничного рынка. По мнению владельца аптечной сети «Апрель» Вадима Анисимова, эти процессы приведут к позитивным последствиям как для общества, так и для бизнеса.

«Консолидация пугает только заведомо неконкурентоспособных игроков рынка и тех, кто не готов проявлять гибкость, приспосабливаясь к объективным изменениям на рынке», - заявил он в беседе с «ФВ».

По его словам, при действующем регулировании рынок аптечного ритейла в принципе не предусматривает существование неэффективных игроков. «Ассортиментная матрица в аптеке в среднем содержит до трех тысяч позиций, - добавил Вадим Анисимов. – Из них 2,5 тыс. позиций эластичны по цене. Соответственно, преимущество будет у тех, кто может позволить себе закупать продукцию в больших количествах или использовать прямые контракты с тем, чтобы удерживать низкую цену».

Эксперт также прокомментировал продолжающийся процесс слияний и поглощений на рынке фармритейла. «Что касается слияний – они очевидно происходят, но незрелая корпоративно-юридическая практика останавливает их на уровне совместного привлечения инвестиций производителей, - подчеркнул он. – В то же время поглощения перешли в зрелую фазу, когда продаются и покупаются не проблемные, а качественно управляемые активы для получения выгоды продавцу и покупателю».

И все же свои перспективы есть и у одиночных аптек и небольших сетей, продолжил г-н Анисимов. Они складываются из банальных конкурентных преимуществ, таких как, например, удобное место или помещение в собственности.

Большим плюсом для сильных игроков собеседник «ФВ» считает высокую концентрацию аптечных точек на ограниченную емкость рынка. «Прежде всего, это выгодно для покупателей, ведь всегда удобно, когда есть несколько аптек под рукой, - отметил он. - Но и с точки зрения управления агрессивным органическим развитием это тоже благо. Любую разрозненность легче атаковать, забирая у каждого небольшую, либо доступную долю. Но надо понимать, что высокая концентрация аптек – это определенный период. И когда мы достигнем пика этого процесса – а мы его почти уже достигли - консолидация будет способствовать уменьшению количества аптек, и тогда развиваться будет уже сложнее».

Фармвестник-ТВ
18.10 ФармNEWS: «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ»
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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