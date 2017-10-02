Конференция по клиническим исследованиям: вопросы участников и руководство ФГБУ НЦЭСМП

Продолжается регистрация на V ежегодную конференцию «Клинические исследования в России и за рубежом», которая пройдет 09 октября в гостинице ИнтерКонтиненталь (Москва, ул. Тверская, 22).

Участников ждут не только актуальные дискуссии. Первые гости конференции получат в подарок I том «Руководства по экспертизе лекарственных средств» издания ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России. И.о. директора центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств Дмитрий Горячев в рамках первой сессии конференции, посвященной вопросам качества, расскажет об экспертной оценке отчета о результатах клинического исследования. После кофе-брейка гости смогут выбрать одну из двух параллельных секций:

«Электронный дневник (ePRO): рациональный подход к динамичным данным. Практика запуска и возможности современных систем»

«Экспертиза фармацевтических стартапов: анализ рынка проектов, научно-техническая составляющая и оценка финансово-экономической части».

По адресу info@oct-clinicaltrials.com организаторы принимают вопросы по темам конференции, которые гости хотели бы задать спикерам.

Участие бесплатное. Успейте зарегистрироваться!