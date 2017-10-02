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Лента · В России
89

Конференция по клиническим исследованиям: вопросы участников и руководство ФГБУ НЦЭСМП

02.10.2017

Продолжается регистрация на V ежегодную конференцию «Клинические исследования в России и за рубежом», которая пройдет 09 октября в гостинице ИнтерКонтиненталь (Москва, ул. Тверская, 22).

Участников ждут не только актуальные дискуссии. Первые гости конференции получат в подарок I том «Руководства по экспертизе лекарственных средств» издания ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России. И.о. директора центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств Дмитрий Горячев в рамках первой сессии конференции, посвященной вопросам качества, расскажет об экспертной оценке отчета о результатах клинического исследования. После кофе-брейка гости смогут выбрать одну из двух параллельных секций:

  • «Электронный дневник (ePRO): рациональный подход к динамичным данным. Практика запуска и возможности современных систем»
  • «Экспертиза фармацевтических стартапов: анализ рынка проектов, научно-техническая составляющая и оценка финансово-экономической части».

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По адресу info@oct-clinicaltrials.com организаторы принимают вопросы по темам конференции, которые гости хотели бы задать спикерам.

Участие бесплатное. Успейте зарегистрироваться!

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ОСТ
Компании
OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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