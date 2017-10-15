Эксперты разошлись во мнениях о перспективах локализации

Одним из главных мероприятий конференции «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ», организованной Bravo Business Forums, стал «круглый стол» под председательством главного редактора «ФВ» Германа Иноземцева, посвященный локализации, импортозамещению и экспортному потенциалу российского фармрынка. В дискуссии приняли участие представители отечественных и зарубежных компаний, что предопределило разные, порой диаметрально противоположные взгляды и подходы к обсуждению этих тем.