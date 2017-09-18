 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
151

Компания «Сотекс» выпустила Нейпилепт в форме раствора для приема внутрь

18.09.2017

Главный принцип формирования портфеля компании «Сотекс» – удобные решения для профессионалов здравоохранения. Продуктовые линейки компании включают максимальное количество форм, фасовок и дозировок, многие из которых являются уникальными для отечественного рынка. Это значительно расширяет возможности врачей в выборе тактики фармакотерапии в зависимости от индивидуальных нужд пациента.

Наглядным примером реализации данного подхода является Нейпилепт (цитиколин). Препарат показан для применения в острый период ишемического инсульта (в составе комплексной терапии); при восстановительном периоде после ишемического и геморрагического инсультов; черепно-мозговых травмах, когнитивных и поведенческих нарушениях при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга. Препарат, ранее выпускавшийся в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения 125 мг/мл ампулы 4 мл № 5 и 250 мг/мл ампулы 5 мл № 5, теперь доступен и в форме раствора для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл и 100 мл.

Компания «Сотекс» уверена, что данная форма будет актуальна и востребована на рынке, так как возможность перорального приема расширяет арсенал лечащих врачей. Нейпилепт раствор для приема внутрь 100 мг/мл 100 мл — уникальная форма выпуска, которая способствует повышению приверженности пациентов лечению: при длительном приеме препарата большие флаконы объемом 100 мл выгоднее приобретать и удобнее использовать.

Материалы по теме
20.04.2017 Вадим Якунин: завод «Рафарма» мы загрузим до конца года
20.12.2016 «Сотекс» получил европейский сертификат GMP
03.11.2016 Суд отказал Grindex во взыскании 1,5 млрд руб. с фармфирмы «Сотекс»
27.06.2016 АЦ «Эксперт» уточняет: «Сотекс» входит в ТОП крупнейших компаний-производителей фармацевтической продукции России
05.11.2015 Вадим Яцук: «Не хотите строить завод, приходите с локализацией в «Сотекс»
Метки
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Продуктовым ритейлерам надо будет потрудиться для реализации аптечного проекта
Каждая кампания по вакцинации от гриппа сопровождается общественными дискуссиями о пользе и безопасности прививок
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
18.09 — 20.09 II Всероссийская GMP-конференция
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения