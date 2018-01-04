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Компания «Натива» подала заявление о банкротстве «Р-Фарм»

04.01.2018

Согласно Картотеке арбитражных дел, 28 декабря 2017 г. в Арбитражный суд Москвы поступило заявление ООО «Натива» о признании должника АО «Р-Фарм» банкротом . Сумма долга не указана.

Норма ФЗ «О банкротстве» гласит: кредитор может подать заявление о банкростве в случае, если должник не исполнил соответствующие обязательства в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Если взглянуть на арбитражную практику «Р-Фарм», то «Натива» не единственная компания, которой дистрибьютор задолжал деньги за поставленные препараты. Так в сентябре 2017 г. суд первой инстанции удовлетворил иск ООО «Фармапарк» (входит в группу «Фармстандарт») на сумму 158,3 млн руб. по договору поставки 2016 г., в декабре апелляционная инстанция это решение подтвердила.

Были иски от российского фармпроизводителя «Мир-Фарм» (5,1 млн руб.), официального представителя украинских компаний «Эликсир» и «Элит-Фарм» ООО «Росфарм» (1,3 млн руб.), дистрибьютора БСС (23,64 млн руб.). Но производство по всем этим заявлениям прекращено, так как истцы отказались от своих требований. Видимо, должнику удалось договориться с компаниями.

По сути это все иски о взыскании долгов в 2017 г. При этом «Р-Фарм» ведет бурную арбитражную деятельность. Дело в том, что с завидной регулярностью компанию вызывают в суд региональные органы здравоохранения, которые хотят взыскать с дистрибьютора неустойки за задержки поставок лекарств. Самые крупные суммы требует Минздрав РФ, так как этот заказчик заключает крупные контракты. Например, регулятор пытался взыскать с компании почти 15 млн руб. неустойки за просрочку поставок лекарств для больных ВИЧ по договору 2014 г. Однако суд уменьшил неустойку до 7,2 млн руб.

Есть и другой крупный иск. Министерство обороны также за задержку поставок по договору 2012 г. посчитало, что неустойка составила 11,65 млн руб, суд же обязал «Р-Фарм» выплатить чуть более 755 тыс. руб. Иски от других госзаказчиков по объему требований весьма разнообразны: от 600 руб. до 800 тыс. руб.

Всего, согласно базе СПАРК, к «Р-Фарм» в 2017 г. подано исков на общую сумму 357,5 млн руб. Не все эти заявления удовлетворены, многие удовлетворены лишь частично. При этом общая сумма исполнительных листов в 2017 г. составила 3,83 млн руб. Стоит отметить, что объем продаж компании в 2016 г. превысил 70 млрд руб.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Арбитражный суд
АО «Р-Фарм»
ООО «Натива»
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21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
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