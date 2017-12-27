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Компания «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко передана «Ростеху»

27.12.2017

ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» ("Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко) будет передано Госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса РФ. Соответствующий Указ Президента РФ от 25.12.2017 № 626 подписал Владимир Путин.

«Принять предложение Правительства РФ о передаче Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 7 199 160 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко», составляющих 100% его уставного капитала», – говорится в указе.

Правительству РФ поручено осуществить передачу в течение года.

«"Мосхимфармпрепараты" им. Н.А. Семашко» старейшее предприятие отечественной фармацевтической индустрии, основанное в 1882 году.

В портфеле компании более 100 различных препаратов, в том числе антибиотики, лекарства от туберкулеза, транквилизаторы, витамины, обезболивающие и т.д. Значительная часть продукции входит в перечень ЖНВЛП.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко»
Госкорпорация «Ростех»
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
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