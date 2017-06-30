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Компания «Моя мечта» к 2020 году планирует построить завод по переработке и производству лекарственных растений

30.06.2017

Сегодня в Москве завершает работу Четвертый форум регионов России и Беларуси. Среди участников - делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым, а сельскохозяйственный комплекс региона представляет предприятие «Моя мечта». На стенде компании из поселка Щелкан представлены перспективы внедрения лекарственного растения «железницы», также известного как лимонник, чабан-чай и татар-чай. Этой осенью «Моя мечта» готовится выйти на рынок с первой коммерческой партией этого растения.

Лимонник - многолетнее травянистое растение, в цветках которого содержится большое количество эфирных масел и витамина С, а в стеблях и листьях - кальций. В народной медицине рекомендуют пить отвар из чабан-чая при рвоте и тошноте, используют как мочегонное средство, для ускорения процесса рубцевания ран. А вещества, получаемые в результате переработки растения, используют для производства лекарственных средств, в том числе показанных при болезни Альцгеймера.

На полях «Моей мечты» сегодня произрастает более 400 культур, включая чабрец, валериану, душицу, фенхель, одной только мяты – несколько десятков сортов. К 2020 году компания планирует построить завод по переработке и производству лекарственных растений.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ставропольский край
растительные препараты
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