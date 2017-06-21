Компания «Фармасинтез» приняла участие в выставке достижений отечественной фармпромышленности

Накануне Дня медицинского работника в Госдуме прошла выставка «Достижения отечественной медицинской и фармацевтической промышленности». С приветственным словом выступили депутаты всех фракций, представители Минпромторга и Министерства Здравоохранения.

Компания «Фармасинтез» представила портфель своих приоритетных препаратов. Среди которых инновационный препарат для лечения спаечной болезни, препарат для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, препарат для лечения гриппа у взрослых и детей.

«Думская выставка стала выставкой достижений здоровья, долголетия, благополучия и успеха», — констатировала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

«Фармацевтическая отрасль России сегодня имеет реальные достижения и успехи, которые, в том числе, подкреплены законодательно. Наша задача как законодателей — создать надежную, фундаментальную основу, которая позволит развиваться нашему здравоохранению и фармацевтике», — заключила парламентарий.