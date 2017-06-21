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Компания «Фармасинтез» приняла участие в выставке достижений отечественной фармпромышленности

21.06.2017

Накануне Дня медицинского работника в Госдуме прошла выставка «Достижения отечественной медицинской и фармацевтической промышленности». С приветственным словом выступили депутаты всех фракций, представители Минпромторга и Министерства Здравоохранения.

Компания «Фармасинтез» представила портфель своих приоритетных препаратов. Среди которых инновационный препарат для лечения спаечной болезни, препарат для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, препарат для лечения гриппа у взрослых и детей.

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«Думская выставка стала выставкой достижений здоровья, долголетия, благополучия и успеха», — констатировала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

«Фармацевтическая отрасль России сегодня имеет реальные достижения и успехи, которые, в том числе, подкреплены законодательно. Наша задача как законодателей — создать надежную, фундаментальную основу, которая позволит развиваться нашему здравоохранению и фармацевтике», — заключила парламентарий.

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Метки
ОАО «Фармасинтез»
Компании
Фармасинтез Предприятие основано в 1997 году в г. Иркутске. Является сегодня крупнейшим в России производителем противотуберкулезных препаратов.
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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