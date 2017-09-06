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Лента · В России
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Компания «Биотики» расширяет горизонты

06.09.2017

В сентябре 2017 года компания «Биотики» запустила новый проект – сеть аптек от производителя «Биотики». Для нашей компании это новый, важный этап на пути своего развития.

Первые аптеки новой сети открылись в районах Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово Южного административного округа г. Москва.

Мы постарались сделать их удобными, современными и, конечно, выгодными для наших покупателей.

В аптеках «Биотики» представлен широкий спектр лекарственных препаратов, БАДов, парафармацевтики и сопутствующих товаров по привлекательным ценам. И, конечно, в наших аптеках всегда в наличии лекарственные препараты производства

ООО «МНПК «Биотики». Мы делаем все, чтобы здоровье стало доступнее!

Приглашаем на работу фармацевтов

Телефон: 8-495-327-86-30

Е-мейл: office@biotiki.org

Источник публикации ООО «МНПК «Биотики»

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Метки
МНПК «БИОТИКИ»
Компании
БИОТИКИ МНПК «БИОТИКИ» — крупнейший российский производитель оригинальных препаратов-метаболитов, действие которых направлено на коррекцию обмена веществ.
Фармвестник-ТВ
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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