Компания «Активный компонент» завершила модернизацию производственной площадки

Общая площадь завода после реконструкции увеличена до 3,5 тыс. кв. м, из которых 1,2 тыс. занимают научно-исследовательские лаборатории. В итоге, база R&D увеличилась в 5 раз, что повысило возможности предприятия по внедрению новых субстанций – до 10 номенклатурных позиций в год. Техническое переоснащение и внедрение инновационных технологий позволили ускорить процесс производства в 2-3 раза, - сообщает пресс-служба компании.

- Наш проект является примером успешного сотрудничества бизнеса и власти: «Активный компонент» получает от государства субсидии в виде компенсации около половины затрат на приобретение нового оборудования, - отметил президент компании Александр Семёнов.

По его словам, участие государства в модернизации производственной площадки позволит компании направлять дополнительные средства на свое развитие. С вводом новых мощностей объем выпуска субстанций увеличился в 1,5 раза – до 60 тонн в год. Инвестиции в проект составили 300 млн рублей, из которых 120 млн рублей направлено на приобретение нового оборудования.

- В ближайшей перспективе мы планируем выпустить ряд инновационных продуктов, перечень которых уже одобрен Министерством промышленности и торговли РФ. Словом, общими усилиями мы стремимся вывести отечественную фарминдустрию на более высокий качественный уровень, - говорит Александр Семёнов.

В течение последних трех лет «Активный компонент» демонстрирует устойчивые темпы роста на уровне 60% в год: в 2016 году оборот компании составил около 1 млрд рублей, к 2020 году, с запуском второго завода в Пушкине, планируется увеличить этот показатель до 4,5 млрд рублей в год. Также в партнерстве с Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией на базе нового предприятия в Пушкине будет создана индустриальная научная площадка Life Science Park, деятельность которой будет направлена на внедрение современных методов синтеза фармацевтических субстанций. На двух производственных площадках совокупные производственные мощности предприятия будут доведены до 140 тонн в год.

На фото: Александр Семёнов.