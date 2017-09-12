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Комитетом Госдумы по охране здоровья рекомендованы к принятию в первом чтении два законопроекта об ОМС

12.09.2017

11 сентября Комитет Госдумы по охране здоровья рассмотрел законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования».

Вносимые в законодательство изменения предусматривают наделение Правительства РФ полномочием по утверждению порядка и методики определения численности застрахованных лиц (в том числе неработающих) для целей формирования бюджета ФОМС, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных фондов ОМС.

Законопроект предусматривает совершенствование механизма контроля за наличием у гражданина права на ОМС, включая введение обязанности для гражданина, перешедшего в категорию граждан, не подлежащих ОМС (за исключением граждан, проходящих военную службу по призыву), сдавать недействительный полис ОМС или сообщать о его утрате в любую страховую медицинскую организацию или любой территориальный фонд ОМС.

Кроме того, проект федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год» рекомендован к принятию в первом чтении.

ФОМС исполнил бюджет 2016 года в соответствии с поставленными целями. По сравнению с
2015 годом доходы увеличились на 84 076,2 млн рублей, или на 5,3%.

В документе отмечается, что общий объем доходов бюджета Фонда составил 1 657 619, 67 млн рублей. Общий объем расходов бюджета ФОМС – 1 590 150, 9 млн рублей, в том числе межбюджетные трансферты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, в сумме 94 361,0 млн рублей.

Бюджет ФОМС за 2016 год исполнен с профицитом в размере 67 468,7 млн. рублей.

Основным источником формирования доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, доля которых в общем объеме доходов в 2016 году составила 98%. Страховые взносы на ОМС в 2016 году поступили на общую сумму 1 624 176,7 млн рублей, или 99,3% от ранее утвержденного размера. По сравнению с 2015 годом объем их поступлений вырос на 86 542,5 млн рублей, или на 5,6%.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФОМС
Фармвестник-ТВ
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06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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