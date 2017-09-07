Комиссия Минздрава по формированию перечней исключила из перечня ЖНВЛП набор Бейодайм

Как стало известно «ФВ», из перечня ЖНВЛП исключен набор «Бейодайм» (трастузумаб+пертузумаб).

Комиссия по формированию перечней заседает с конца августа. По данным на 7 сентября, перечень ЖНВЛП может пополниться 60 новыми МНН, в ОНЛС – 25 позиций. При этом две позиции из ЖНВЛП были исключены. Речь идет о метилпреднизолоне, заявление на его исключение подала компания производитель Pfizer. Кроме того из перечня исключен набор «Бейодайм» (трастузумаб+пертузумаб).

Ранее «Биокад» пытался оспорить регистрацию набора, так как компания выпускает трастузумаб, в то время как пертузумаб она поставлять не может, так как препарат не вышел из-под патентной защиты и не продавался как отдельное лекарство. В апреле 2017 г. производитель оригинального препарата пертузумаба Roche объявил о начале продаж лекарства отдельно от набора.