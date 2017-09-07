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Комиссия Минздрава по формированию перечней исключила из перечня ЖНВЛП набор Бейодайм

07.09.2017

Как стало известно «ФВ», из перечня ЖНВЛП исключен набор «Бейодайм» (трастузумаб+пертузумаб).

Комиссия по формированию перечней заседает с конца августа. По данным на 7 сентября, перечень ЖНВЛП может пополниться 60 новыми МНН, в ОНЛС – 25 позиций. При этом две позиции из ЖНВЛП были исключены. Речь идет о метилпреднизолоне, заявление на его исключение подала компания производитель Pfizer. Кроме того из перечня исключен набор «Бейодайм» (трастузумаб+пертузумаб).

Ранее «Биокад» пытался оспорить регистрацию набора, так как компания выпускает трастузумаб, в то время как пертузумаб она поставлять не может, так как препарат не вышел из-под патентной защиты и не продавался как отдельное лекарство. В апреле 2017 г. производитель оригинального препарата пертузумаба Roche объявил о начале продаж лекарства отдельно от набора.

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Метки
ЖНВЛП
Компании
Roche Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. (F. Hoffmann-La Roche Ltd, широко известная как Roche) — швейцарская фармацевтическая компания, одна из ведущих компаний в области фармацевтики и диагностики.
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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