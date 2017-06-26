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Количество аптек АСНА превысило шесть тысяч точек

26.06.2017
Фото: Оксана Баранова

Конкуренция - основной вопрос, который в настоящий момент волнует игроков аптечного рынка. Об этом заявил генеральный директор АСНА Александр Шишкин, открывая сегодня в Калининграде конференцию АСНА.
Тренд сегодняшнего дня - это потребность ухода от объемных соглашений, подчеркнул управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев.
По итогам 2016 года топ 10 аптечных сетей занимает 30%. Причем собственная логистика есть у всех этих сетей. Агрессивная экспансия крупных АС продолжается. В этой ситуации наличие двух форматов - дискаунтер и не дискаунтер - позволяет аптечным сетям гибко управлять основными параметрами операционной деятельности и дает инвестиционные преимущества.
«Быстрый органический рост формата дискаунтеров дает возможность аптечным сетям успешно бороться за маркетинговый бюджет производителей», – подчеркнул Александр Кондратьев. При этом ценообразование с учетом маркетингового бюджета становиться решающим фактором победы в ценовых войнах.
Понятно, что у небольших сетей нет возможностей делить аптеки на дискантуров и не дискаунтеров, но АСНА создала инструменты для своих участников для решения этой задачи.

«Вы сможете их использовать в ценовых войнах», – откровенно заявил Александр Шишкин.
На сегодняшний день АСНА объединяет более 6 тысяч аптек из 142 городов России. Аптечная сеть представлена в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

На фото: Александр Шишкин.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ассоциация независимых аптек (АСНА)
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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