Количество аптек АСНА превысило шесть тысяч точек

Конкуренция - основной вопрос, который в настоящий момент волнует игроков аптечного рынка. Об этом заявил генеральный директор АСНА Александр Шишкин, открывая сегодня в Калининграде конференцию АСНА.

Тренд сегодняшнего дня - это потребность ухода от объемных соглашений, подчеркнул управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев.

По итогам 2016 года топ 10 аптечных сетей занимает 30%. Причем собственная логистика есть у всех этих сетей. Агрессивная экспансия крупных АС продолжается. В этой ситуации наличие двух форматов - дискаунтер и не дискаунтер - позволяет аптечным сетям гибко управлять основными параметрами операционной деятельности и дает инвестиционные преимущества.

«Быстрый органический рост формата дискаунтеров дает возможность аптечным сетям успешно бороться за маркетинговый бюджет производителей», – подчеркнул Александр Кондратьев. При этом ценообразование с учетом маркетингового бюджета становиться решающим фактором победы в ценовых войнах.

Понятно, что у небольших сетей нет возможностей делить аптеки на дискантуров и не дискаунтеров, но АСНА создала инструменты для своих участников для решения этой задачи.

«Вы сможете их использовать в ценовых войнах», – откровенно заявил Александр Шишкин.

На сегодняшний день АСНА объединяет более 6 тысяч аптек из 142 городов России. Аптечная сеть представлена в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

На фото: Александр Шишкин.