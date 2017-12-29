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Клиенты «Спарго Технологии» протестируют программное обеспечение до окончания пилотного проекта ИС «Маркировка»

29.12.2017

Компания АО «Спарго Технологии» провела работы по модернизации программного обеспечения для реализации требований постановления правительства РФ №62 от 27.01.2017 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского назначения».

В обновленной версии «F3TAIL» (версия 3.3.) доступны новые функциональные возможности:

контроль на приходе (регистрация);

  • контроль при подборе товара в чек/расходную накладную (валидация);
  • контроль на расходе (фиксация выбытия номенклатуры).

Теперь «АРМ Кассира» и «F3TAIL» поддерживают подбор товара по двумерному штрих-коду формата DATAMATRIX. Подбор маркированных позиций возможен только через сканирование двумерного штрих-кода.

В переходный период схемы обмена данными могут неоднократно меняться, поэтому особое внимание нужно уделить выбору программного обеспечения, которое легко адаптируется под необходимые нововведения. Решения АО «Спарго Технологии» помогут вовремя и с минимальными затратами начать работу в соответствии с новыми требованиями закона.

Начать тестирование обновленного программного обеспечения клиенты компании АО «Спарго Технологии» смогут начать уже сегодня на реальных маркированных упаковках. Для этого необходимо:

  • обновить программное обеспечение;
  • зарегистрироваться в рабочем личном кабинете;
  • модернизировать оборудование (ЭЦП для работы с ИС «Маркировка», сканер с возможностью считывания штрих-кода формата DATAMATRIX).
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Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
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