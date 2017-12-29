Клиенты «Спарго Технологии» протестируют программное обеспечение до окончания пилотного проекта ИС «Маркировка»

Компания АО «Спарго Технологии» провела работы по модернизации программного обеспечения для реализации требований постановления правительства РФ №62 от 27.01.2017 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского назначения».

В обновленной версии «F3TAIL» (версия 3.3.) доступны новые функциональные возможности:

контроль на приходе (регистрация);

контроль при подборе товара в чек/расходную накладную (валидация);

контроль на расходе (фиксация выбытия номенклатуры).

Теперь «АРМ Кассира» и «F3TAIL» поддерживают подбор товара по двумерному штрих-коду формата DATAMATRIX. Подбор маркированных позиций возможен только через сканирование двумерного штрих-кода.

В переходный период схемы обмена данными могут неоднократно меняться, поэтому особое внимание нужно уделить выбору программного обеспечения, которое легко адаптируется под необходимые нововведения. Решения АО «Спарго Технологии» помогут вовремя и с минимальными затратами начать работу в соответствии с новыми требованиями закона.

Начать тестирование обновленного программного обеспечения клиенты компании АО «Спарго Технологии» смогут начать уже сегодня на реальных маркированных упаковках. Для этого необходимо: