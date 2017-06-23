Китайские инвесторы добрались до Новоуральска

Завод «Медсинтез» (Новоуральск) создаст СП с китайской фармацевтической компанией, готовой продвигать на рынки Юго-Восточной Азии инновационные антивирусные препараты. В первую очередь речь идет о разработках уральских ученых.

О переговорах между китайской стороной и руководством «Медсинтеза» журналисты узнали от Алексея Орлова, первого замгубернатора Свердловской области, принимавшего участие в IV Российско-китайском ЭКСПО в Харбине (Китай). После этого «Медсинтезу» пришлось давать комментарии. Александр Петров, председатель совета директоров «Завода «Медсинтез», сообщил «ФВ», что «Уральский биомедицинский кластер» действительно обсуждает с одной из китайских компаний условия совместного производства лекарств.

«Переговоры только начались, и по условиям конфиденциальности, мы не можем назвать партнера из КНР, – пояснил он. – Первый этап будущего проекта оценивается в 50 млн руб., полная стоимость – в 300 млн руб.».

По словам руководителей предприятия, китайцы заинтересованы в инновационных препаратах, к которым у вирусов нет резистентности. Представители КНР считают перспективными лекарственные средства, разработанные на основе оригинальной молекулы противовирусного препарата «Триазавирин». «Завод Медсинтез» выпускает препарат с 2014 г. По данным компании, первичные исследования выявили высокую антивирусную активность этих лекарственных средств, в том числе в отношении вируса лихорадки Западного Нила. Проект успел получить патенты РФ (вошли в список 100 лучших изобретений России за 2015 год), после чего руководство предприятия подало европейскую, евразийскую и американскую заявки на изобретения.

Ближайшая задача исследователей – завершить разработку лабораторной технологии получения готовой формы новых препаратов и приступить к полномасштабным доклиническим испытаниям новых средств. Следующим этапом станет масштабирование технологии и наработка опытных серий для проведения клинических испытаний. Ученые предполагают, что эти препараты будут эффективны и в борьбе с нейроинфекциями, такими как клещевой энцефалит, бешенство, лихорадки.

На фото: Александр Петров.