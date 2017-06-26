Кемеровское УФАС оштрафовало АО «Фармакон» более чем на 658 тыс. рублей

23 июня Кемеровское УФАС России привлекло к административной ответственности АО «Фармакон» за картельный сговор на торгах. Поставщик лекарств оштрафован на сумму 658 520 рублей.

В пресс-службе УФАС напомнили, что в апреле 2017 года управление раскрыло картельный сговор на аукционе по медзакупкам. Комиссия тогда признала, что ООО «ФАРГО» и АО «Фармакон» нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Специалисты установили, что общества заключили устное антиконкурентное соглашение, участвуя в закупках для медицинских учреждений Кемеровской области. Кемеровское УФАС России выявило 69 таких электронных аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, проведенных с января 2015 г. по февраль 2016 г. АО «Фармакон» и ООО «ФАРГО» использовали следующую модель поведения: при отсутствии других участников одно из ценовых предложений делало одно из обществ, второе снижало цену на 1 % и становилось победителем закупки. Либо второе общество не делало ценовых предложений и побеждало первое при снижении цены аукциона на 0,5 %. Причем заявки на участие и ценовые предложения оба участника делали с одних IP-адресов.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в этих закупках составила более 56,5 миллиона рублей.

«За нарушение статьи 11 каждому хозяйствующему субъекту грозит оборотный штраф от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов. Первым управление оштрафовало АО «Фармакон», административное дело в отношении второго участника еще в стадии рассмотрения», – сообщили в пресс-службе УФАС.