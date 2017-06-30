Карельское УФАС раскрыло картельные сговоры на 94 аукционах на поставку лекарств и медизделий

Комиссия Карельского УФАС России установила в действиях компаний ООО «НикаМед» (г. Санкт-Петербург), ООО «Медлон» (г. Санкт-Петербург), ООО «Медлон –ДВ» (г. Санкт-Петербург) нарушение пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренциии», сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства. Решение по делу вынесено 28 июня.

Как писал «ФВ» ранее, основанием для возбуждения дела стали результаты анализа документов и сведений, предоставленных электронными торговыми площадками, а также материалы Следственного управления Следственного Комитета РФ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

В ходе рассмотрения дела установлено, что эти компании в 2014-2016 гг. при проведении 94 электронных аукционов (госзаказчиками которых были более 20 ЛПУ Республики Карелия, общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов составила более 74,6 млн рублей) на поставку медоборудования, расходных материалов и лекарственных средств, неоднократно вступали в картельные сговоры в различных вариантах составов участников.

Фирмы-нарушители имитировали добросовестную конкурентную борьбу для поддержания определенного уровня цен на торгах и в итоге получали права на заключение госконтрактов по максимально выгодной для себя стоимости.

В подавляющем большинстве случаев снижение цены на аукционах было минимальным и составляло 05-2,5% от начальной (максимальной) цены торгов.

«Необходимо отметить эффективную совместную работу по данному делу антимонопольного ведомства с коллегами из правоохранительных органов - Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия. Так, материалы уголовных дел по фактам получения взяток руководством лечебных учреждений за лоббирование интересов фирм-поставщиков при их участии в госзакупках, поступившие в УФАС по РК из следственных органов в порядке межведомственного взаимодействия значительно закрепили доказательную базу конкурентного ведомства в деле против участников очередного «лекарственного» картеля», – отметил руководитель Карельского УФАС России Артур Пряхин.

По его словам, фирмы-нарушители полностью признали свою вину в совершении незаконных действий.

Справка

Ответственность за картельный сговор предусмотрена частью 1 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного взыскания в виде «оборотного» штрафа, либо штрафа в размере до 50 % от стоимости предмета торгов.

Согласно части 1 статьи 178 УК РФ, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере наказываются штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года.