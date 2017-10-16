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Калужский фармкластер подписал соглашение о сотрудничестве с ведущим частным вузом Германии

16.10.2017

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Калужский фармацевтический кластер» и Штайнбайс Глобал Инститьют Тюбинген при Университете Штайнбайс Берлин подписали 16 октября исполнительный директор Ассоциации Ирина Новикова и директор института профессор Бертрам Ломюллер. Соглашение предусматривает реализацию ряда совместных программ подготовки и повышения квалификации специалистов в интересах участников Калужского фармкластера по таким программам как «Глобальный менеджмент технологий» (магистратура), «Производство и выход на глобальные рынки» (MBA), «Трансферт технологий и развитие бизнеса» (MBA), ряд программ в области здравоохранения и фармацевтического производства.

Согласно взаимной договоренности Штайнбайнс Глобал Инститьют будет оказывать консультационную и организационную поддержку малым и средним компаниям - участникам кластера при поиске партнеров в Германии и выводе их продукции на европейский рынок. В свою очередь Калужский фармкластер станет «точкой» входа немецких фармкомпаний в на российский рынок. Соглашение предусматривает так же обмен результатами проводимых сторонами научных исследований, научно-методическими материалами и учебными программами.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
НП «Калужский фармацевтический кластер»
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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